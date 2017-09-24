سمحت السلطات السعودية للنساء بالدخول إلى ملعب رياضي في العاصمة الرياض, وذلك للمرة الاولى في تاريخ المملكة, في إطار الاحتفالات، بالذكرى الـ87 لإقامة الدولة السعودية المعاصرة.

وذكرت وكالات انباء ان "مئات من النساء احتشدن للمرة الأولى في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني، والتي نظمتها هيئة الترفيه أمس السبت".

وتم تنظيم عروض تضمنت حفلات موسيقية مع رقص شعبي وألعاب نارية.

وسمحت السعودية للنساء مع أفراد أسرهن بالدخول إلى الملعب، المخصص أصلا للذكور فقط ويستخدم لمباريات كرة القدم، وجلسن بشكل منفصل عن العازبين لمشاهدة مسرحية حول تاريخ السعودية.

وتعد هذه الخطوة تاريخية بالنسبة للمرأة السعودية, مقارنة مع الاحتفالات السابقة في المملكة ، التي تمنع النساء عادة من دخول الملاعب الرياضية من خلال قواعد صارمة حول عدم الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة.

وكانت صحيفة “الوطن” السعودية ذكرت في عام 2015 أن مسؤولين رسميين ناقشوا في اجتماع مسألة إمكانية حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية، وفق “ضوابط الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد”.

وأوضحت الصحيفة أن 5 شروط وضعت للسماح للنساء السعوديات بدخول ملاعب كرة القدم وهي أن يكون الحضور النسائي عائليًا وليس بشكل فردي، وأن تجهز أماكن خاصة ومنفصلة عن الرجال مثل “المقصورات”.

وتفرض السعودية قوانين صارمة بحق النساء, حيث لاتسمح لهن بقيادة السيارة, كما تخضع حياتهن لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.

سيريانيوز