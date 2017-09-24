أصيب عدة أشخاص, مساء يوم السبت, جراء هجوم ناجم عن رش "مادة ضارة" في محيط مجمع ستراتفورد سنتر غرب العاصمة لندن.

ونقلت وكالات انباء عن الشرطة قولها انها تمكنت من اعتقال رجلا بشبهة الضلوع في هذا الهجوم, بعد تلقي بلاغ بوجود مجموعة من الشبان ترش الناس بمادة مؤذية.

واستبعدت الشرطة فرضية العمل الإرهابي. في هذا الهجوم

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصابين، لافتة إلى أنها تنتظر تفاصيل إضافية بعد تحليل ونتائج فحوص المصابين.

من جهته, قال جهاز الإسعاف اللندني في تغريدة على (تويتر) إنه عالج "خمسة مصابين على الأقل, في حين أعلنت شرطة الميتروبوليتان البريطانية عن إصابة ستة أشخاص.

ووقعت حوادث مشابهة في بريطانيا, حيث اصيب عدة اشخاص في نيسان الماضي بعد إلقاء مادة "حمضية" حارقة في ملهى ليلي مكتظ في لندن, فيما تعرض 5 رجال للهجوم بـ "الاسيد" فى لندن بشهر تموز الماضي.

كما اعتقلت الشرطة في اب 4 مراهقين يشتبه في ضلوعهم بهجوم باستخدام مادة الحمض الحارقة في منطقة أيسلنغتون.

وسجلت الهجمات بالمواد الحارقة ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة. وبلغ عدد هذه الهجمات في لندن العام الماضي 431 هجوما.