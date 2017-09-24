جريحان بقذائف صاروخية في ريف مدينة القرداحة الاخبار المحلية شارك

أصيب شخصان بجروح, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف صاروخية على ريف مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المجموعات المسلحة استهدفت ريف القرداحة بقذائف صاروخية ما أسفر عن جرح مواطنين اثنين و أضرار مادية. بدورها, تحدثت مصادر معارضة عن سقوط عدة صواريخ غراد وقذائف مدفعية في محيط مدينة القرداحة بريف اللاذقية. وتعرضت مناطق بالقرداحة ومحيطها, في الآونة الأخيرة, لسقوط قذائف صاروخية , مماادى الى سقوط ضحايا. يشار الى انه تم التوصل لاتفاق خلال اجتماع استانا الاخير منتصف الشهر الجاري على اقامة مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد. سيريانيوز

2017-09-24 07:42:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق