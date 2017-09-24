إصابات بقذيفتين استهدفتا طريق المليحة وباب شرقي بدمشق الاخبار المحلية شارك

أصيب 4 أشخاص بجروح, يوم السبت, جراء سقوط قذيفتي هاون على طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "المجموعات المسلحة المنتشرة في غوطة دمشق الشرقية استهدفت طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية”. وجاءت الحادثة بعد ايام قليلة على سقوط جرحى جراء سقوط قذائف على منطقة الزبلطاني بمدينة دمشق. واستهدفت قذائف الهاون من جديد عدة مناطق في دمشق, عقب التوقيع على اقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا الاخير, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة. سيريانيوز

2017-09-24 06:08:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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