أفادت وكالة الانباء الرسمية (سانا), يوم الاحد, نقلا عن مصدر عسكري, بأن 44 بلدة وقرية ومزرعة في أرياف دير الزور والرقة وحماة أصبحت تحت سيطرة الجيش النظامي منذ 10 أيلول الجاري, في اطار عملياته العسكرية مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واوضح المصدر أن "النظامي واصل عملياته القتالية ضد تنظيم “داعش” في أرياف دير الزور الغربي والرقة الجنوبي وحماة الشرقي واستعاد السيطرة على 44 بلدة وقرية ومزرعة ومنشأة في الفترة من 10 وحتى 23 أيلول الجاري أهمها الجنينة والبغيلية وعياش ومصران والبويطية والجواسمة ومعدان والسويدية والخميسية والعطشانة ومقلة كبيرة والقصيبة".

وبين المصدر أن عمليات الجيش القتالية خلال تلك الفترة أسفرت أيضا عن "مقتل وإصابة المئات من مسلحي التنظيم وتدمير 19 مقر قيادة و17 مفخخة و13 دبابة و7 عربات مدرعة “ب م ب” و269 سيارة مختلفة ومستودعات ذخيرة وعتاد ومدافع ميدانية”

وتمكن النظامي, المدعوم من روسيا, في هذا الشهر, من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث وسع من نطاق سيطرته عليها.

ووسع النظامي مؤخرا من نطاق سيطرته في ريف حمص الشرقي, حيث استعاد كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" , كما حقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر, كما استعاد حقول نفط وغاز وتلال جديد بتدمر.

ويواصل النظامي عملياته ضد "داعش" بريف حماه, حيث استعاد عدة قرى في ريف السلمية الشرقي , كما سيطر على بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم بريف المحافظة.