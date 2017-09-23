ثأر ليفربول من خسارته أمام ليستر في الدور الثالث من كأس الرابطة، بفوزه عليه 3-2 السبت، على ملعب "كينج باور"، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول قد تعادل مرتين وخسر مرتين في المباريات الأربع الأخيرة له بكافة المسابقات، قبل أن ينتفض أمام ليستر سيتي الذي أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بخروجه بنقطة التعادل.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 11 نقطة، وارتقى للمركز الخامس بفارق الأهداف وراء توتنهام، ومتقدما بفارق الأهداف أيضا على واتفورد، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.



وقدم ليفربول أداء مميزا في الشوط الأول، وافتتح التسجيل في الدقيقة 15 عندما رفع البرازيلي فيليبي كوتينيو الكرة على رأس المصري محمد صلاح الذي وضعها من زاوية صعبة في الشباك.



وضاعف ليفربول تقدمه في الدقيقة 23 من ركلة حرة نفذها كوتينيو فوق الحائط البشري على يمين الحارس كاسبر شمايكل، لكن ليستر تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط بعد متابعة الياباني شينجي أوكازاكي للكرة في المرمى اثر دربكة وخطأ في إبعاد الكرة من قبل الحارس سيمون مينيوليه.



ومن هجمة مرتدة، مرر البديل دانييل ستوريدج كرة موزونة إلى الخالي من الرقابة جوردان هندرسون الذي راوغ مدافع ليستر هاري ماجواير ليسجل الهدف الثالث للفريق الضيف بالدقيقة 68، ورد ليستر سيتي بعدها بدقيقة واحدة عبر رأسية من فاردي اثر متابعة لتسديدة قوية من البديل ديميراي جاري تصدى لها الحارس مينيوليه.



وحصل ليستر على فرصة تعديل النتيجة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء له اثر خطأ قوي على فاردي من قبل مينيوليه الذي عوّض خطأه بالتصدي للركلة التي سددها المهاجم نفسه في الدقيقة 73.