اوقف مونبلييه سلسلة انتصارات ضيفه باريس سان جيرمان، عندما تعادل معه بدون أهداف السبت في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليدفع فريق العاصمة ثمن غياب مهاجمه البرازيلي نيمار المصاب.

وبعد 6 انتصارات متتالية، وتمتعه بأفضل هجوم وأقوى دفاع، رضخ سان جيرمان في مباراة باهتة أمام حامل لقب 2012.



ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، مقابل 18 لموناكو حامل اللقب الذي حقق الجمعة فوزه السادس في سبع مباريات على أرض ليل برباعية نظيفة، فيما تعادل نيس مع انجيه 2-2.



وغاب عن سان جيرمان نيمار القادم من برشلونة الاسباني مقابل 222 مليون يورو، لاصابته بقدمه اليمنى.



وتنتظر سان جيرمان مباراة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونيخ الألماني الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري ابطال أوروبا.



على ملعب "لا موسون" وأمام 20 ألف متفرج، لم يشهد الشوط الأول فرصاً جدية للطرفين وانتهى بتعادل سلبي لفريق العاصمة الذي لم يسدد اي مرة على المرمى.



وفي الثاني، دفع ايمري بالبرازيلي لوكاس مورا ومواطنه ألفيش والأرجنتيني جوفاني لوسلسو، بيد أن مونبلييه خرج بنقطة ثمينة أمام المرشح الأقوى لاستعادة لقب الدوري.



وسدد سان جيرمان مرة وحيدة على المرمى وفشل سان جيرمان بالتسجيل لأول مرة في 14 مباراة خارج أرضه في الدوري، والأخيرة كانت أمام مونبلييه بالذات.



وتختتم المرحلة الأحد بمباريات سانت اتيان مع رين، ستراسبورغ مع نانت ومرسيليا مع تولوز.