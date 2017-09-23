أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مقتل جندي فرنسي في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا صباح اليوم السبت.

وقال بيان صادر الرئاسة الفرنسية إن "الجندي قتل خلال تأديته لمهمته في الدفاع عن فرنسا وسلامة المواطنين الفرنسيين".

وعبّر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيانه عن ثقته وفخره بالجيش الفرنسي الذي "يقاتل بشجاعة وتصميم ضد المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا ودول الساحل الأفريقي".

يشار الى ان 3 عسكريين قتلوا في تموز العام الماضي في ليبيا, قالت الرئاسة الفرنسية انهم كانوا ينفذون "عمليات استخبارتية محفوفة بالمخاطر.