اقتنص هوفنهايم صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه شالكه 2-0 السبت، في المرحلة السادسة من البوندسليجا.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم لاعب الوسط الصاعد، دينيس جيجير، بهدف لهوفنهايم في شباك شالكه، في الدقيقة 13، ثم أضاف لوكاس روب الهدف الثاني في الدقيقة 93.



الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 14 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، الذي يلتقي في وقت لاحق من اليوم، مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.



ويتفوق هوفنهايم بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي، الذي تعادل مساء الجمعة مع ضيفه فولفسبورج، 2/2.



وتعرض شالكه للهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز السابع.



وفي مباريات أخرى، فاز لايبزيج على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، 2/1، وماينز على ضيفه هيرتا برلين، 1/0، وتعادل شتوتجارت مع أوجسبورج سلبيا، كما تعادل فيردر بريمن مع فرايبورج سلبيا.