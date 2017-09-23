تمكن روما من تحقيق فوزه الثالث على التوالي بالدوري الايطالي بفوزه 3-1 على ضيفه أودينيزي على ملعب الأولمبيكو السبت في الجولة السادسة من المسابقة.

وبهذا الفوز، الثالث على التوالي لروما والرابع له في المسابقة، أصبح رصيد الفريق العاصمي 12 نقطة في المركز الرابع، مع العلم بأنه له مباراة مؤجلة.



من ناحيته تجمد اودينيزي عند 3 نقاط في المركز 16 بعدما تلقى هزيمته الثالثة على التوالي.



وحملت أهداف "الذئاب" توقيع البوسني إدين دجيكو (12) والإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي (30) و(45).



وجاء هدف الضيوف الشرفي في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90) عن طريق ينس ستريجر لارسن.