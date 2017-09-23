قال وزير الخارجية وليد المعلم يوم السبت ان سورية تعترف بعراق موحد وتقف ضد محاولات تقسيمه في اشارة الى استفتاء انفصال كردستان العراق المزمع الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء المعلم مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحث معه سبل التعاون والتنسيق بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ويعتزم أكراد إقليم كردستان العراق التصويت يوم الاثنين في استفتاء على الانفصال, حيث تخشى الدول المجاورة والحكومات الغربية أن يقسم البلاد ويفجر صراعات إقليمية عرقية وطائفية واسعة.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.