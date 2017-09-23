دعا وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، السبت, إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية, فيما اشار الى أن الاتصالات، التي تقيمها الجزائر مع إيران، لا تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية.

وقال مساهل، في حديث خاص لقناة روسيا اليوم ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "لدينا علاقات تاريخية مع سوريا وندعو لعودتها إلى الجامعة العربية".

وكان الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط قال في ايار الماضي أن عودة سوريا تتطلب التوصل إلى توافق عربي, ويوجد خلافات بين الدول العربية بهذا الشأن.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في تشرين الثاني عام 2011 على خلفية الازمة التي شهدتها.

وفيما يخص العلاقات مع ايران والازمة الخليجية, قال مساهل أن الاتصالات، التي تقيمها الجزائر مع إيران، لا تؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، مشددا على ضرورة تسوية جميع الخلافات في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الخليجية، التي دعا إلى "حلها وفقا لآليات مجلس التعاون" الخليجي.

ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن بلاده تحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الخليجية.

يشار الى ان ازمة شهدتها العلاقات بين قطر من جهة والامارات والسعودية والبحرين بالاضافة الى مصر من جهة اخرى, حيث فرضت الدول الاخيرة عقوبات على قطر كتهمة اياها بدعم الارهاب.