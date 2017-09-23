أعلن البرلمان التركي يوم السبت عن "تمديد تفويض نشر قوات تركية في العراق وسوريا عاما اضافيا".

وقدمت الحكومة التركية، يوم الجمعة، إلى رئاسة البرلمان التركي مذكرة تتعلق بتمديد التفويض عاما كاملا، لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا.

وصوتت أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، بالموافقة على مذكرة أسلتها الحكومة التركية لطلب التفويض المذكور، فيما رفضها ممثلو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وكان البرلمان التركي، صادق في الرابع من تشرين الأول عام 2012، على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية لمدة عام باستصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في الخارج، في ما يتعلق بالشأن السوري, حيث تم تجديد هذا التفويض سنويا.

يشار الى ان تمديد التفويض لنشر قوات تركية في سورية والعراق ياتي قبل يومين من اجراء اقليم كردستان العراق استفتاء على الانفصال عن العراق, حيث قالت الحكومة التركية إنها ستتخذ خطوات أمنية وسياسية واقتصادية ردا على الاستفتاء الذي يعتبر "خطأ جسيم سيثير أزمات جديدة في المنطقة".