سجل لاعب وسط ريال مدريد الجديد داني سيبايوس هدفين وقاد حامل اللقب الى فوز صعب على مضيفه الافيس 2-1، السبت في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وفي مباراة باهتة على ملعب "منديسوروسا" وامام 20 الف متفرج، حقق ريال مدريد بطل اوروبا في اخر سنتين، فوزه الثاني عشر على التوالي خارج ارضه في الدوري، معادلا رقم برشلونة بين 2010 و2011.



ورفع ريال رصيده بعد بداية بطيئة الى 11 نقطة في المركز الرابع، مقابل 14 لأتلتيكو الثاني.



واستهل ريال المباراة وهو يملك 8 نقاط من فوزين خارج ارضه وتعادلين وخسارة في عرينه امام ريال بيتيس صفر-1.



وسجل الشاب سيبايوس هدفه الاول مع ريال من تسديدته الاولى في الدوري، الى يمين الحارس بعد كرة خلفية من خط المرمى لماركو اسنسيو (10).



عادل الافيس الذي خسر كل مبارياته حتى الان، برأسية صاروخية رائعة من وسط المنطقة لعبها قائده مانو غارسيا بعد عرضية من المهاجم منير الحدادي (40).



لكن سيبايوس قتل فرحة المضيف سريعا، عندما اضاف هدفه الثاني بتسديدة يمينية ارضية اثر خطأ من الحارس فرناندو باتشيكو بالتقاط الكرة (43).