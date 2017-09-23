تشلسي حامل اللقب يمطر شباك ستوك سيتي برباعية نظيفة على ملعبه بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

اكتسح تشيلسي حامل اللقب مضيفه ستوك سيتي، برباعية نظيفة السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة، من عمر مسابقة البريمييرليج.

وسجل أهداف تشيلسي، الإسبانيان ألفارو موراتا هاتريك (2) و(78) و(82)، وبيدرو رودريجيز (30)، ليرتفع رصيد البلوز إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.



ونجح تشيلسي في تسجيل هدفين دون أي عناء ومن أخطاء المنافس، حيث تقدم سريعًا عن طريق مهاجمه الإسباني ألفارو مورتا الذي استقبل تمريرة طولية متقنة من مواطنه سيزار أزبيليكويتا، ليضرب دفاع ستوك ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية.



ووسط محاولات ستوك للتعديل، خطف بيدرو رودريجيز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 30 بعد خطأ فادح من فليتشر، الذي أعاد الكرة إلى الخلف بشكل ساذج قبل أن يستغلها الجناح الإسباني بشكل أمثل ووضعها في المرمى.



ومن خطأ دفاعي قاتل من جلين جونسون، مدافع ستوك في وسط الملعب استطاع ألفارو موراتا الركض نحو المرمى مراوغًا فليتشر قبل أن يضع الكرة في المرمى، ليسجل هدفه الثاني والثالث لتشيلسي في الدقيقة 78.



وسجل موراتا هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة من أزبيليكويتا، داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك. سيريانيوز 2017-09-23 14:34:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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