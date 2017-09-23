اتلتيكو مدريد يحسم موقعته النارية أمام إشبيلية وينتزع المركز الثاني بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

تخطى أتلتيكو مدريد ضيفه ومنافسه إشبيلية 2-0 في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستضاف أتلتيكو ضيفه الأندلسي على ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو وكله أمل بتخطيه وبالتالي انتزاع الوصافة منه، وكان للفريق المدريدي ما أراد بفضل هدفين من البلجيكي يانيك كاراسكو 46 والفرنسي الهداف أنطوان غريزمان 69.



بهذا الفوز أصبح الروخي بلانكوس ثانياً بـ14 نقطة، أما إشبيلية فغدا ثالثاً بـ13 نقطة.



وهذه الخسارة الأولى للفريق الأندلسي، مقابل استمرار فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سميوني بدون أي هزيمة. سيريانيوز 2017-09-23 14:29:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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