قال قيادي بـ"قوات سوريا الديمقراطية" يوم السبت, أن القوات انتزعت السيطرة على حقل كبير للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور من تنظيم "داعش" بعد أيام من القتال بالقرب من الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال القيادي أحمد أبو خولة لوكالة (رويترز) أن حقل غاز" كونوكو " هو الأول من نوعه الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من فصائل كردية وعربية، منذ أن بدأت هجوما هذا الشهر للسيطرة على المحافظة الواقعة في شرق البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن تمكن الجيش النظامي مؤخرا من كسر حصار تنظيم "داعش" على مدينة دير الزور الذي استمر نحو 3 سنوات.

و تواجه دير الزور عمليتين عسكريتين منفصلتين ضد "داعش", الأولى يشنها النظامي , بدعم روسيا, حيث تمكن من فك الحصار عن القوات الموالية له المحاصرة داخل المدينة عبر محور تدمر السخنة في الصحراء السورية, والثانية ينفذها مقاتلون أكراد, بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

سيريانيوز