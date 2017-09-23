سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء قصف طال عدة بلدات في ريف إدلب .

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, بأن عدداً من الضحايا سقطوا بقصف روسي طال بلدات وكفر عميم وخان السبل وتل مرديخ في ريف إدلب.

وأضافت المصادر أن عدة أشخاص لقوا حتفهم بقصف جوي من الطيران الروسي على محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وازادت عمليات القصف على عدة مناطق بريف ادلب, ما اسفر عن سقوط ضحايا, حيث حملت مصادر معارضة طيران النظامي والروسي المسؤولية, وذلك بعد التوصل لاتفاق استانا بخصوص اقامة مناطق خفض التصعيد.

وتم التوصل لاتفاق بشان ادلب خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري, حيث اتفقت الدول الضامنة (روسيا- ايران – تركيا) على اقامة منطقة خفض التصعيد بالمحافظة, لمدة 6 اشهر قابلة للتمديد, و نشر نحو 500 مراقب حولها لمنع انتهاك الهدنة.

والمراقبون على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.

سيريانيوز