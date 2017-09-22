نشرت إحدى المؤسسات الاحصائية، تقريراً كشف وجود تراجع "حاد" في نسبة الطلب المسبق على هاتفي "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" في الأيام الخمسة الأولى بنسبة 78% مقارنة بما كان عليه الحال عند إطلاق "آيفون 7".

وبحسب تقرير مؤسسة "Slice Intelligence" الإحصائية، فإن الطلب على الهاتفين الجديدين هو الأدنى منذ عام 2014 عندما كشفت أبل عن "آيفون 6"، بينما عزا بعض المستطلعين آراءهم سبب تراجع الطلب المسبق على الهاتفين بعدم وجود مزايا جديدة والاقبال على "آيفون X".

وينتظر أغلب محبي هواتف "آبل" بدء الطلب على "آيفون X" للحصول عليه متجاوزين "آيفون 8"، بينما غضب بعضهم من افتقار "آيفون "8 إلى مزايا جديدة حقيقية.

ويوفر "آيفون 8" ميزة الشحن اللاسلكي فقط، في حين أن "آيفون "X يتيح إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي كاميرا متطورة تتيح تقنية التعرف على الوجه FaceID إضافة إلى شاشة كبيرة وتقنية متطورة للرموز التعبيرية.