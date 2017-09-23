أجرى المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب, يوم الجمعة, اجتماعاً مع وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو, وبحث معه الملف السوري.

وذكرت "هيئة التفاوض", عبر موقعها الالكتروني, ان وفد الهيئة برئاسة حجاب التقى وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

و بحث الطرفان آخر المستجدات السياسية و الميدانية المتعلقة بالشأن السوري، إضافةً للخطوات والأولويات التي من الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق الانتقال السياسي.

وكان حجاب التقى في نيويورك يوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط أليستر بورت، وأكد عقب اللقاء التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل.

كما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحدد رؤيته للحل السياسي والتي تتضمن عدم بقاء الاسد والتصدي للتطرف.

وتشهد نيويورك اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 19 من ايلول الجاري، يتناول معظمها تطورات الوضع في سوريا، فضلاً عن لقاءات ثنائية مختلفة الاطراف تبحث الملف السوري بدورها.