اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, في مدينة نيويورك الامريكية, يوم الجمعة, مباحثات حول الملف السوري.

وذكرت وكالات انباء ايرانية ان ظريف ودي ميستورا ناقشا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، "تطورات المباحثات السياسية حول حل الازمة السورية وارسال المساعدات الى هذا البلد".

كما التقى ظريف رئيس جمعية الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورر وبحث معه سبل ايصال المساعدات الانسانية للمهجرين بسبب الأوضاع في سوريا واليمن وميانمار.

وكان ظريف التقى الجمعة نظيره السوري وليد المعلم، وبحث معه آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا الأخرى ذات الأهمية.

وتشهد نيويورك اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 19 من ايلول الجاري، يتناول معظمها تطورات الوضع في سوريا، فضلاً عن لقاءات ثنائية مختلفة الاطراف تبحث الملف السوري بدورها.