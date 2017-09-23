أعلنت وزارة الداخلية التركية, يوم السبت, عن منح 13 ألف سوري مقيمين في بلادهم حتى الآن الجنسية التركية .

وأوضح مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية سنان كونار, في تصريح لوكالة (الاناضول), ان " 13 ألف سوري بالغ توفرت فيهم شروط الحصول على الجنسية التركية، وأن إجراءات منحهم وأسرهم الجنسية انتهت" .

وأكّد كونار أنّ "معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية، يرغبون في البقاء بتركيا والاستثمار فيها"، مبيناً أنّ تركيا "حددت معايير معينة لمنح جنسيتها للسوريين".

ولفت الى انه يتم العمل حاليا على "ملفات 4 آلاف و500 بالغ سوري، ويبلغ عددهم مع أسرهم 15 ألف شخص تقريبا".

واضاف أنّ "العدد الإجمالي لمن سيتم منحهم الجنسية التركية من البالغين 17 ألف و500، ويصل عددهم مع أسرهم إلى 50 ألف شخص تقريبا".

وكانت اجراءات لمنح سوريين مقيمين في تركيا الجنسية التركية قد بدأت مع نهاية العام الماضي 2016.

وبحسب بعض التقارير الاعلامية, فان عدد المتقدمين وفق هذه الاجراءات للحصول على الجنسية التركية اكثر من 20 الف سوري موزعين في العديد من المدن التركية.

واكدت تركيا مؤخرا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان الجنسية لن يتم منحها للسوريين المتورطين في "الإرهاب" والمخلين بأمن تركيا، لكن من الممكن منحها للأشخاص الميسورين وأصحاب الكفاءات و الذين يساهمون في نمو تركيا.

ويعيش 10 % فقط من السوريين في تركيا في مخيمات قريبة من الحدود، أما الآخرون الذين ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية، فيسعون إلى الاندماج في المجتمع وفي سوق العمل.

وتستضيف تركيا 2,7 مليون لاجئ سوري على الأقل، إلا أنها فرضت شروط صعبة منذ قرابة العامين لدخول السوريين الى اراضيها بعدما كانت عملية الدخول خلال سنوات الازمة الاولى ميسرة ولا تتطلب اية اجراءات.