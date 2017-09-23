شددت المستشارة الألمانية ومرشحة "الحزب المسيحي الديمقراطي"، أنغيلا ميركل، على عدم السماح بالمنافسة بين اللاجئين والألمان في سوق العمل.

وأوضحت ميركل, في مقابلة خاصة مع (dw), ان "كثيرين يشعرون بأن البيروقراطية الألمانية بطيئة للغاية ويودون الانخراط في سوق العمل بشكل أسرع بكثير, ولكننا لا يمكننا أن نسمح بذلك حاليا حتى لا تكون هناك منافسة على حساب العاملات والعاملين الألمان الذين ينتظرون أيضا فرصة عمل, لذا يتعين علينا ايجاد نوع من التوازن".

وكانت ميركل حثت مؤخرا أصحاب الشركات الكبرى في البلاد، إلى تسريع إدماج اللاجئين في قوة العمل، داعية إلى إيجاد "حلول قابلة للتطبيق".

وتقول شركات ألمانية عديدة، إن عدم إتقان اللغة الألمانية وعجز لاجئين كثيرين عن إثبات أي مؤهلات، يكبل أيديها في المدى القريب.

لكن الهيئات الاقتصادية الألمانية هي الطرف الأول الذي حضّ الحكومة على استقبال عدد كبير من اللاجئين لسد النقص المتزايد في سوق اليد العاملة، بسبب التصدع المتنامي في الهرم السكاني في البلاد.

وكانت الشركات الكبرى العديد من اللاجئين، بعد وصول اكثر من مليون منهم إلى البلاد .

وأصدرت الحكومة الالمانية عدة قرارات لتسهيل دخول اللاجئين إليها وإلى سوق العمل, بعد تنامي النزوح الكبير للاجئين إلى ألمانيا.

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.