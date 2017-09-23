جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل موقفه الرافض من بقاء اللاجئين السوريين في بلاده, مؤكدا ان لبنان سيقوم بكل شيئ لاعادتهم الى وطنهم .

ونقلت صحف لبنانية عن باسيل قوله خلال لقائه مع أبناء الجالية اللبنانية في مدينة دنفر في ولاية كولورادو الاميركية, "هناك حالات غير طبيعية تهدد لبنان، حين يأتي عدد كبير من النازحين الى أرضه، تخيلوا مليوني نازح ولاجىء في عشرة الاف كيلومتر مربع، من الطبيعي ان نرفض ونواجه بقاء النزوح في لبنان، ونقول اننا سنقوم بكل شيء لنعيد اخوتنا السوريين الى بلدهم لانه مكانهم الطبيعي".

وكان لبنان رفض, يوم الاربعاء, فكرة توطين اللاجئين السوريين والتي تحدث عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة..

وبلغت ازمة اللاجئين السوريين في لبنان ذروتها , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على ان الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري واجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.