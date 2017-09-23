استعاد الجيش النظامي, يوم السبت, سيطرته على قرى في ريف دير الزور وفي شرق جب الجراح بريف حمص الشرقي, في اطار عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات نوعية ضد من تبقى من تنظيم “داعش” في الريف الغربي وأحكمت خلالها السيطرة على قرية معدان عتيق".

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات, اشارت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء فرضت سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم وعلى بعض النقاط في بلدة خشام بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” .

كما استعادت امس وحدات من الجيش, بحسب الوكالة, سيطرتها على قرى حلبية وزلبية والقصبى وعلى المواقع الأثرية فيها بريف دير الزور الغربى .

وتمكن النظامي, المدعوم من روسيا, من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث وسع من نطاق سيطرته عليها.

وتاتي الحملة التي يشنها النظامي في دير الزور بالتزامن مع حملة اخرى تنفذها قوات "قسد", المدعومة من التحالف الدولي, ضد تنظيم "داعش".

وفي ريف حمص, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, نقلا عن مصدر عسكري , ان الجيش استعاد السيطرة على 5 قرى شرق جب الجراح بريف حمص هي مزين البقر والمشيرفة الشمالية ورسم الطويل وجورة النزال ومسيعيد.

وكان الجيش النظامي سيطر في وقت سابق من الشهر الجاري على قرى زغروتية ودرويشية ولويبدة وغنيمان وأم صاج في جب الجراح بريف حمص.

ووسع النظامي مؤخرا من نطاق سيطرته في ريف حمص الشرقي, حيث استعاد كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" , كما حقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر.