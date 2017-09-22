بدأ مساعد M الشخصي من "فيسبوك" الخاص بتطبيق "مسنجر"، بدعم الصور المتحركة GIFعبر اقتراح بعض الصور بشكل فوري بناءً على الكلمات التي يكتبها المُستخدم.

وبحسب "علبم التقنية" فإن ميزة دعم الصور المتحركة التي جاءت مع ميزتين إضافيتين، تعرض خيارات للمستخدم من تلك الصور عند كتابة كلمة معينة مثل "شكراً"، حينها سيعرض المساعد شريط يحتوي على مجموعة من الصور المتحركة للاختيار منها وإرسالها بشكل فوري.

ومن الميزات الجديدة، اقتراح الإجابات عند استلام سؤال، فعوضًا عن نعم أو لا، سيتم عرض إجابات مثل بالتأكيد أو رُبما، كنوع من تسهيل التواصل داخل التطبيق.

والميزة الثالثة والأخيرة، هي دعم أداة Fandango الخاصّة بالأفلام والتي ستقوم باقتراح بعض الأفلام بمجرّد فتح حديث عن هذا الموضوع. كما ستقوم بتوفير الفيديو التشويقي الخاص بالفلم وأماكن عرضه لإرساله للطرف الآخر، مع إمكانية حجز البطاقة من داخل مسنجر .