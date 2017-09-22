أطلقت شركة August Home قفلين ذكيين جديدين الأول هو Smart Lock والثانيSmart Lock Pro، مزودين بمستشعر لتحديد ما إذا كان الباب مغلقا بشكل محكم أم لا، إضافة إلى جرس باب ذكي.

وبحسب engadget، فإن كان الباب غير مغلق بشكل جيد، يمكن للمستخدم أن يتأكد من ذلك عبر هاتفه الذكي دون أن يضطر للعودة إلى المنزل، والقفلين يتمتعان بعدة ميزات مثل الفتح التلقائي للقفل ومفاتيح افتراضية للضيوف، وجميعهم متاح حاليًا للبيع.

والاختلاف بين القفلين هو بالاتصال، حيث أن قفل Smart Lock Pro الذي يأتي بسعر 279 دولار يدعم الواي فاي، والبلوتوث، ويتوافق مع تطبيق HomeKit وZ-Wave Plus، أما قفل Smart Lock العادي فينخفض سعره من 179 دولار إلى 149 دولار، لعدم وجود ذات مواصفات الاتصال.

وأيضاً، قدمت الشركة جرس باب ملحق بكاميرا August Doorbell Cam Pro وهو الإصدار الأحدث من جرس الباب الذكي الحالي الملحق بالكاميرا الخاصة بالشركة، حيث تم دمجه بمصباح إضاءة لعرض لقطات ملونة ليلًا وتسجيل مؤقت للفيديو يلتقط بضع ثوان للحركة.