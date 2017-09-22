أضافت "انستغرام" ميزة إضافة الفلاتر للبث المباشر عبر تطبيقها، والتي كانت تقتصر على الفيديو والصور.

وبحسب حساب "انستغرام" الرسمي على "تويتر"، فإن استخدام جميع الفلاتر بداية في البث المباشر لن يكون متاحاً، وستكون الميزة محصورة مع فلتر وحيد هو فلتر النظارة الشمسية مع انعكاسات العدسة التي تتغير بلمسة واحدة .



وأكدت "انستغرام" أن مستخدمي التطبيق سيكونوا قادرين على استخدام كافة فلاتر الوجه الموجودة في القصص على الفيديو اثناء البث المباشر لاحقاً، إما قبل بدء البث أو أثناء البث عن طريق النقر على أيقونة الوجه في الزاوية اليمنى السفلى من واجهة "انستغرام لايف" .



ولن يصل التحديث الجديد للتطبيق والذي حمل الميزة الجديدة للجميع مباشرة بل سيصل بشكل متتالي لكافة مستخدمين "انستغرام" على أندرويد و iOS خلال الاسابيع القادمة .