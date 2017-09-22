أعلنت Bose وهي أحد أكبر مصنعي السماعات، عن إطلاق سماعتها QC35 II المزودة بمساعد "غوغل" Assistant.

وبحسب " pocketnow"، فإن سماعة Bose QuietComfort 35 II تحجب الضوضاء، وتضم زراً جديداً إلى الجانب الأيسر يسمح للمستخدمين التفاعل مباشر مع Google Assistant دون الحاجة لالتقاط الهاتف أو أي جهاز مشابه آخر، وتتمتع السماعة بعمر بطارية من الممكن أن يصل إلى 20 ساعة.

ومن المتوقع أن تتوفر السماعة الجديدة بتكلفة 349.95$، بألوان الأسود والفضي الكلاسيكي، وهي تتمتع بالعديد من المزايا التي كانت موجودة في النسخة السابقة من السماعة.

وتعتبر سماعة الشركة هذه، الأولى في العالم التي تعمل بمساعد "غوغل"، حيث كان مفترض ان يكون الرابع من موعد مؤتمر "غوغل" الشهر القادم، وهو الموعد الذي من المنتظر أن تتوفر فيه أولى سماعات الرأس التي ستأتي بالمساعد الشخصي Google Assistant.