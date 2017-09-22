سورية تحرز الميدالية البرونزية للفرق بدورة الالعاب الآسيوية للفروسية في تركمستان اخبار الرياضة شارك

أحرز منتخب سورية للفروسية الميدالية البرونزية للفرق في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المقامة في تركمانستان.

ومثل المنتخب الفرسان أحمد حمشو وعمر حمشو ومحمد جوبراني ومصطفى زنداقي.



وبهذه الميدالية تزداد غلة بعثتنا المشاركة لتصل إلى ثلاث ميداليات بعد ذهبية مجد غزال في الوثب العالي وبرونزية حسنة السعيد بالكوراش في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المتواصلة منافساتها حتى الأربعاء القادم. سيريانيوز 2017-09-22 16:36:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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