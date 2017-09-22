أعلن مدرب منتخب سورية للرجال بكرة القدم أيمن الحكيم قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة ذهاب الملحق الاسيوي مع استراليا في الخامس من الشهر المقبل في مدينة مالكا الماليزية.

وضمت القائمة 29 لاعبا على أن ينتقى منهم 24 لاعبا قبل السفر إلى ماليزيا وهم ابراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف وطه موسى وأحمد الصالح وعمرو الميداني ومؤيد العجان وعمرو جينات وخالد المبيض وتامر حاج محمد ومحمود المواس ومحمد زاهر الميداني ويوسف قلفا وفهد يوسف وعمر خريبين وعمر السومة ومارديك مردكيان وفراس الخطيب وأسامة أومري وجهاد الباعور وهادي المصري وعدي الجفال وعلاء الشبلي وحميد ميدو ومحمد وائل الرفاعي ومحمد المرمور ومحمد رأفت مهتدي اضافة إلى غابرائيل سومي المحترف في الدوري السويدي وإسراء حموية المحترف في المالكية البحريني.



ونقلت وكالة الانباء سانا عن مدرب منتخبنا الوطني أيمن حكيم قولهإن "قائمة المنتخب ضمت لاعبين جديدين هما غابرائيل سومي الذي يلعب في الدوري السويدي وهو لاعب خط وسط مميز وقد تم إنهاء كل الاجراءات الإدارية لضمه إلى صفوف المنتخب بعد مراسلة الاتحاد السويدي وإصدار الوثائق الرسمية للاعب إضافة إلى إسراء حموية وهو لاعب صغير السن وتميز في الدوري البحريني ويملك طاقة كبيرة وقادر على العطاء مشيرا إلى أن اللاعبين سيشكلان اضافة مهمة للمنتخب إلى جانب زملائهما من اللاعبين الذين شكلوا لوحة متناسقة ومتجانسة في جميع المباريات التي خاضوها في التصفيات".



وحول اللقاء المنتظر مع المنتخب الاسترالي أكد الحكيم جهوزية جميع اللاعبين الذين يتميزون عن كل لاعبي العالم بالإرادة والتصميم والقتال داخل أرضية الملعب لأنهم يعرفون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في تحقيق حلم كل السوريين في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 لافتا إلى أنه والكادر الفني درسوا المنتخب الاسترالي بعد مراقبة معظم مبارياته في التصفيات وتم وضع الخطط المناسبة التي ستوقف مكامن القوة لديه واختراق مواضع الضعف والثغرات عنده.



يشار إلى أن منتخبنا احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيران وكوريا الجنوبية بينما المنتخب الاسترالي جاء في المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف منتخبي اليابان والسعودية اللذين تأهلا مباشرة إلى النهائيات ويستضيف منتخبنا في الذهاب نظيره الاسترالي في الخامس من الشهر القادم في ماليزيا فيما يحل ضيفا عليه إياباً في العاشر من الشهر نفسه في سيدني على أن يتأهل الفائز في المواجهتين إلى ملحق دولي للقاء رابع الكونكاكاف (أميركا الشمالية الوسطى والكاريبي) ذهاباً وإياباً.