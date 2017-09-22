رونالدو وميسي ونيمار يتنافسون على جائزة أفضل لاعب لعام 2017 اخبار الرياضة شارك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ثلاثة لاعبين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب لعام 2017 وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وسيكون رونالدو مرشحاً فوق العادة لإحراز هذه الجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الإسباني إلى التتويج ببطولة الدوري المحلي والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية الموسم الفائت.



وكان رونالدو توج بالجائزة المرموقة العام الماضي أيضاً بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً.



أما ميسي فسجل 54 هدفاً لبرشلونة الموسم الماضي وقاده إلى احراز الكأس المحلية، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفاً في أول 8 مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.



أما نيمار ففاز مع برشلونة فريقه السابق بالكأس المحلية قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.



وسيعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في حفل يقام في لندن في 22 تشرين الأول. سيريانيوز 2017-09-22 17:15:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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