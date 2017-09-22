خاض بايرن ميونيخ اختبارا مخيبا قبل مواجهته المرتقبة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري ابطال اوروبا بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فولفسبورغ المتواضع 2-2 الجمعة على ملعب "اليانز ارينا" في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة المانيا لكرة القدم.

وسجل هدفي بايرن كل من روبيرت ليفاندوفسكي (33) وآريين روبن (43)، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق ماكسيميليان أرنولد (56) ودانيل ديدافي (83).



وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 13 نقطة ليتساوى مع دورتموند المتصدر والذي لعب مباراة أقل، فيما ارتفع رصيد الفولفي إلى 6 نقاط ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.



وكان الفريق البافاري يمني النفس بالانفراد بالصدارة ولو مؤقتا لكي يضع الضغط على بوروسيا دورتموند لكنه اكتفى بنقطة واحدة ليتساوى نقاطا مع الاخير الذي يلتقي مع بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.



وما زاد الامر سوءا هو ان بايرن ميونيخ تقدم بهدفين نظيفين سجلهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي اريين روبن في الشوط الاول قبل ان يرد فولفسبورغ بهدفين الثاني بواسطة ماكسيميليان ارنولد وادنيال ديدافي.



وحاول مدرب بايرن ميونيخ الايطالي كارلو انشيلوتي الخروج فائزا في الدقائق الأخيرة من خلال اشراكه الجناح الفرنسي السريع كينغسلي كومان وصانع الالعاب الكولومبي خاميس رودريغيز لكن فولفسبورغ نجح في قيادة المباراة الى بر الامان.