موناكو يسحق ليل برباعية بيضاء مواصلاً مطاردة المتصدر باريس سان جيرمان اخبار الرياضة شارك

أحرز الكولومبي راداميل فالكاو، هدفين ليقود موناكو لفوز ساحق (4-0) على مضيفه ليل بالجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح ستيفان يوفيتيتش، التسجيل للضيوف في الدقيقة (24)، وأضاف رشيد غزال الهدف الثاني بعدها بـ6 دقائق، ثم أضاف فالكاو هدفين في الشوط الثاني (48، 73) ليختتم الرباعية.



بهذه النتيجة رفع موناكو رصيده لـ18 نقطة بالمركز الثاني بفارق الأهداف، خلف سان جيرمان المتصدر في حين توقف رصيد ليل عند 5 نقاط في المركز السابع عشر. سيريانيوز

2017-09-22 18:56:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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