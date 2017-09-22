أعرب المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طلال سلو، عن اعتقاده بإمكانية حدوث مناوشات جديدة في حال استهداف الجيش النظامي لقوات "قسد".

وقال سلو في حديث أدلى به لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " النظام السوري استهدف بالطيران، الطرف الروسي طبعا صرح أن طيرانه لم يستهدف أماكن قواتنا، سقط لنا 8 من الجرحى، طبعا من المؤكد ستكون هناك مناوشات، ونحن طالبنا النظام السوري ألا يستهدف قواتنا، نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي في حال أي استهداف لقواتنا".

وجاء هذا التصريح تعليقاً على الاشتباكات الأخيرة والاتهامات المتبادلة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" اتهمت طائرات روسية والجيش السوري باستهداف قواتها المدعومة من الولايات المتحدة في محافظة دير الزور السبت الماضي, مشيرة الى ان تلك الضربات أسفرت عن إصابة ثمانية من مقاتلي القوات، التي تضم مجموعات كردية وعربية، تحارب تنظيم "داعش" بدعم أمريكي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن قواتها أبلغت الجانب الأمريكي مسبقا بحدود عملياتها العسكرية في دير الزور، ولم ترصد خلال الأيام الأخيرة أي معارك بين "داعش" وقوات أخرى شرق نهر الفرات.