قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الجمعة بأنه لا يرى أنه من الضروري الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن المعلم قولة "هل علي أن أجيب على تصريحات ترامب التي أدلى بها في الأمم المتحدة، والتي تلقي بالذنب على دمشق باستخدام السلاح الكيميائي؟ من الغباء الرد".

ووصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمة له في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء الماضي الرئيس بشار الأسد بـ "المجرم"، الذي استخدام الأسلحة الكيماوية في بلاده، حتي ضد الأطفال.

وتتهم الولايات المتحدة السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي في الصراع الدائر في البلاد منذ نحو 7 سنوات ومنها هجوم خان شيخون في 4 نيسان الماضي, فيما تنفي السلطات السورية هذا الامر.

يشار الى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول امكانية احتفاظ النظام باسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

سيريانيوز