ابلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره العراقي إبراهيم الجعفري, الجمعة, دعم موسكو لسيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه.

وقالت الخارجية الروسية, في بيان لها, أن "الجانب الروسي أكدَّ دعمه الثابت لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

ويعتزم أكراد إقليم كردستان العراق التصويت يوم الاثنين في استفتاء على الانفصال, حيث تخشى الدول المجاورة والحكومات الغربية أن يقسم البلاد ويفجر صراعات إقليمية عرقية وطائفية واسعة.

وترفض الحكومة العراقية استفتاء إقليم كردستان، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وتعارض عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وايران وغيرها الاستفتاء المزمع حيث تقول تلك الدول إن الحفاظ على وحدة العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

سيريانيوز