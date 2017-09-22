نعت رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، يوم الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بـ"المختل عقلياً"، وتوعد بجعله "يدفع غالياً ثمن تهديده بتدمير كوريا بالكامل".

وقال جونغ أون "سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الأعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي إلى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وجاء الرد الكوري، بعدما وقع ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على "أفراد وشركات تمول وتسهل التجارة مع كوريا الشمالية" في عدة مجالات منها البناء والطاقة والنسيج.

كما تتعرض بيونغ يانغ إلى ضغوطات دولية وفرض عليها مجلس الأمن الدولي مجموعة عقوبات ثامنة، ردا على تجاربها النووية، حيث توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على فرض عقوبات جديدة تحظر على الشركات الأوروبية تصدير النفط إلى كوريا الشمالية والاستثمار في هذا البلد.

بالقابل وبالرغم من إدانتهما سلوك بيونغ يانغ، حذرت روسيا والصين الولايات المتحدة من أي تحرك عسكري، في ظل المخاوف من نشوب حرب مع كوريا الشمالية.

ويأتي تشديد الضغط على كوريا الشمالية، ردا على تجربة نووية جديدة أجرتها بيونغ يانغ وكانت أقوى تجاربها حتى الآن، تلاها دعوة من واشنطن إلى فرض حظر تام على إمداد كوريا الشمالية بالنفط، لكنها اضطرت إلى خفض سقف مطالبها من أجل الحصول على موافقة بكين وموسكو وبالتالي تحقيق إجماع بين الدول الكبرى.

سيريانيوز