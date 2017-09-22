اعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، ان الجيش النظامي، تمكن بدعم من الطيران الروسي من تحرير 87.4 بالمئة من الأراضي السورية، التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت الوزارة في بيان انه "حتى يوم 20 أيلول، إن "قوات روسيا الجوية نفذت بشكل عام (أكثر من 30 ألف طلعة قتالية) أدت إلى تدمير 96828 موقعا للإرهابيين".

واشار الإنفوغرافيك، الذي احتوى عليه البيان، أن "الغارات الروسية أسفرت عن تدمير 8332 مركز قيادة، و17194 نقطة محصنة، و53707 تجمعات للمسلحين، و970 معسكرا للتدريب، و6769 مستودعا للذخائر والمعدات العسكرية، و212 حقلا للنفط و184 مصنعا لتكرير النفط، و132 محطة لضخ الوقود وقافلة لصهاريج النفط، وذلك بالإضافة إلى 9328 موقعا آخر".

وتمكن النظامي مؤخرا، بمساعدة الطيران الروسي من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات وعن مطار دير الزور, كما ضيق الخناق على التنظيم بعد انتزاعه منطقة الجفرة, وتمكن ايضا من العبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وسبق ان تحدثت الأركان الروسية في اب الماضي عن تغييرات جذرية حدثت في سوريا في الاونة الاخيرة, و نجاحات ألحقت هزيمة كبيرة بمجموعة "داعش" في عدة مناطق ، وتحرير محافظة حلب بشكل كامل من الإرهابيين".

وتعد روسيا من اكثر الدول الداعمة لسوريا, حيث تقدم دعماً جوياً للجيش النظامي ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح الاخير, كما تعتبر الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول 2016.

سيريانيوز