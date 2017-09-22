لقيت امرأة مصرعها وأصيب اربعة أخرون، يوم الجمعة، جراء سقوط قذيفة على الطريق بين سلمية وتلعدا بريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حماة، دون ان تسمه، قوله انه "امرأة قتلت واصيب 4 من ذويها بينهم طفلة، بعد اطلاق قذيفة على سيارتهم الخاصة التي احترقت اثر ذلك".

وبين المصدر ان السيارة كانت على الطريق الواصل بين مدينة سلمية وتلعدا في ريف المحافظة.

واضاف المصدر أنه تم إسعاف الجرحى إلى مشفى سلمية الوطني لتلقي العلاج.

وكانت مصادر اعلامية موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت يوم الخميس، ان عدة اصابات وقعت جراء سقوط قذائف على جورين وشطحة والسقيلبية وسلحب بريف حماة.

وتتعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجيش النظامي الى الاستهداف بالقذائف والرصاص المتفجر، في حين تشهد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الى قصف وغارات جوية ومدفعية ينفذها النظامي بدعم من روسيا.