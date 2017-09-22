تعهدت الولايات المتحدة الامريكية يوم الخميس، بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري تصل لاكثر من 697 مليون دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ان "قرابة 516 مليون دولار ستخصص لمساعدات داخل سوريا على أن يحصل الأردن على نحو 88 مليون دولار وتركيا 35 مليون دولار ولبنان 29 مليون دولار. كما سيحصل العراق على 15 مليون دولار ومصر 13 مليون دولار ومنظمات إقليمية مليوني دولار".

واضاف البيان أن "التمويل الجديد يساعد أيضا في تخفيف أثر الأزمة على الحكومات والمجتمعات في المنطقة".

ومع المساعدات الجديدة، تبلغ قيمة المعونات الأمريكية الإجمالية للسوريين منذ عام 2012 إلى ما يربو على سبعة مليارات دولار.

وكانت واشنطن اعلنت في تموز الماضي، عن تقديمها مساعدات إضافية للبنان قيمتها 140 مليون دولار، لمساعدة اللاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم.

ويعيش نحو 12,2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها، أوضاعا إنسانية كارثية منذ اندلاع الأزمة في منتصف آذار عام 2011 .

كما بلغ عدد اللاجئين السوريين لأول مرة اكثر من 5 ملايين في دول الجوار، وفقاً لأرقام أعلنتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اذار الماضي.

سيريانيوز