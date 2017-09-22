أفادت معلومات متطابقة، من مصادر عدة، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف ليل الخميس-الجمعة، مطار دمشق الدولي، دون صدور تأكيد رسمي.

وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان الدفاعات الجوية للجيش النظامي، تصدت ليل الخميس، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، هاجمت موقعاً قرب مطار دمشق الدولي.

وقالت شبكة (الإعلام الحربي السوري) على فيسبوك، ان "الدفاع الجوي السوري استهدف طائرة معادية واصابها".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو قالت انه لعملية الاستهداف.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن العميد محمد عيسى، الخبير العسكري والإستراتيجي، قوله ان " المضادات الأرضية السورية أسقطت هدف جوي يعتقد أنه طائرة إسرائيلية، كانت تقوم بمناورة لقصف بعض الأهداف على الأراضي السورية".

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن مصادر معارضة قولها ان قصف جوي اسرائيلي ليل الخميس الجمعة مستودع اسلحة تابع لـ"حزب الله" اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.

ولم يصدر أي تأكيد أو بيان رسمي من الجانب السوري أو الاسرائيلي حول ما حدث حتى اللحظة.

وليست المرة الاولى التي تستهدف فيها اسرائيل مواقع قرب مطار دمشق، وكانت قصفت في 27 نيسان مستودعا تابعا لحزب الله في المكان.

وكانت اسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة اهدافا سورية او اخرى لـ"حزب الله" في سوريا، آخرها في السابع من ايلول حين طال القصف موقعا عسكريا في غرب سوريا يضم مركزا للبحوث العلمية ومعسكر تدريب يستخدمه مقاتلون من "حزب الله" وايرانيون يقاتلون الى جانب قوات النظامي.

سيريانيوز