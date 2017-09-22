أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إن موسكو لا ترفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية، بل تسعى إلى معرفة الجديد فيها.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن غاتيلوف قوله يوم الجمعة، "لا نرفض شيئا، لكننا نريد أن نعرف ما هي القيمة المضافة، وما هو الجديد، وكيف يمكن أن يؤثر على تنشيط العملية السياسية".

ونوه غاتيلوف إلى أن "الهيئات الموجودة حاليا وخاصة المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تم في إطارها إنشاء مجموعتين للشؤون الإنسانية ولشؤون نظام وقف إطلاق النار، تعملان بشكل فعال للغاية".

وتقدمت مؤخراً فرنسا بمبادرة، اقترحها الرئيس ايمانويل ماكرون، لإنشاء مجموعة اتصال حول سوريا، حيث من المتوقع أن يكون تم بحثها خلال اجتماع تعقده الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة القائمة في الفترة بين 19-25 ايلول الجاري.

ومن المتوقع أن تضم هذه المجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ويهدف عملها إلى دعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

سيريانيوز