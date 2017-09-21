كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون يوم الخميس إن جنرالات من روسيا والولايات المتحدة اجتمعوا وجها لوجه هذا الأسبوع في مسعى لتجنب الاشتباكات العرضية اثناء قتالهم لـ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.

















ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل رايان ديلون قوله في تصريح للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ان كل من روسيا والولايات المتحدة "عقدوا مناقشة وجها لوجه.. عرضوا الخرائط والرسوم التوضيحية"، مضيفا أن "هذا كان أول اجتماع من نوعه على ما يبدو".







من جهته, افاد مسؤول عسكري أمريكي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "جنرالات أمريكيين وروسا شاركوا في الاجتماع"



ويأتي ذلك عقب اتفاق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, يوم الاثنين, على تجنب وقوع نزاعات أثناء العمليات العسكرية في سوريا.



كما جاء بعد اتهام البنتاغون بقصف المقاتلات الروسية قوات "سوريا الديمقراطية, المدعومة امريكيا, في دير الزور, والتي تواجه عمليات عسكرية شرسة, في حين نفت موسكو ذلك, مبينة انها ابلغت الامريكان مسبقا بعملياتها العسكرية في المنطقة.



وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014..







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