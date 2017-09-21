سقط عدد من الحجاج العراقيين مابين قتيل وجريح, يوم الخميس, بانفجار انبوب غاز داخل الفندق الذي يقيمون به في مدينة قم بايران.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية ان "سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، الذي كان سقط فيه عدد كبير من القتلى والجرحى معظمهم من الحجاج العراقيين".

من جهتها, نقلت وكالة الأنباء "إرنا" عن مسؤول طبی فی مدینة قم قوله ان الحادث اسفر عن عن مقتل "4 زوار واصابة 15 اخرین فی انفجار قنینة غاز بفندق یقع بالقرب من مرقد السیدة معصومة (ع) فی مدینة قم."

یذكر ان الانفجار تسبب في تدمیر فندق یتكون من طابقین , وغالبية المصابين هم من الزوار العراقیین المتواجدین فی هذا الفندق.