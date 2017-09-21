أصدرت محكمة ألمانية, يوم الاربعاء, حكما بالسجن على لاجئ سوري متهم بالمشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة بهدف الابتزاز.

وذكرت وسائل اعلام المانية ان " محكمة ألمانية في شتوتغارت قضت بسجن لاجئ سوري ثلاث سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا".

ورأت المحكمة ثبوت تهمة المساعدة في اختطاف الموظف بهدف الابتزاز، مما أدى لحرمانه من حريته.

وكان الادعاء العام الألماني طالب بالسجن 7 سنوات، في حين طالبت محامية المتهم بمعاقبة موكلها، البالغ من العمر 26 عاماً، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

وبدأت حادة احتجاز الموظف الاممي عام 2013, لمدة 8 أشهر في فيلا قريبة من دمشق, حيث اعترف الشاب، خلال المحاكمة التي استمرت 11 شهراً، بأنه تردد مراراً على الفيلا التي كان الرجل محتجزاً بها..

ولجأ الشاب إلى ألمانيا عام 2014 وكان يعيش وقت القبض عليه في أحد نزل اللاجئين بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من اللاجئين السوريين، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة ابرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و”الإرهاب”.

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.