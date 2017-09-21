أكد مسؤول في إدارة معبر "جيلفا كوزو" ( باب الهوى) الحدودي، اليوم الخميس، عبور آليات عسكرية تركية إلى الجانب السوري عبر المعبر.











ولم ينف المسؤول الأنباء حول عبور آليات عسكرية تركية إلى الجانب السوري, وذلك ردا على سؤال "سبوتنيك" حول ما إذا كانت قد عبرت المركبات إلى الجانب السوري موضحا أن المسؤولين قد يصدرون تصريحا حول هذا الموضوع لاحقا. ‎





وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن آليات عسكرية وآلات عمل انتقلت اليوم إلى مدينة إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، وفقا لاتفاق أستانا.

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، أن القوات المسلحة التركية أرسلت الدفعة الأولى من المركبات المدرعة وآلات عمل، إلى الجانب السوري في إطار التحضيرات لإقامة منطقة خفض توتر في مدينة إدلب، حيث انتشرت الآليات العسكرية في المنطقة العازلة بين تركيا وسوريا.





يشار الى انه تم التوصل لاتفاق حول اقامة منطقة خفض التصعيد في محافظة ادلب في محادثات أستانا 6، حيث اعتبرها محللون انها اهم نتيجة للمحادثات.

وكانت تقارير اعلامية اشارت الى ان المراقبين على منطقة خفض التصعيد في إدلب، هم روسيا وإيران من جهة المناطق الخاضعة للحكومة السورية، وتركيا من جهة مناطق المعارضة.



سيريانيوز