العاهل السعودي واردوغان يبحثان في اتصال هاتفي الازمة السورية الاخبار السياسية شارك

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث مواضيع عدة على رأسها الأزمتين السورية والخليجية واستفتاء كردستان العراق.









وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزعيمين استعرضا خلال المكالمة "العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها".



ويعتبر البلدان من الدول التي تدعمان اطيافا من المعارضة السورية, فيما يتهمها النظام بتمويل وايواء وتدريب "ارهابيين" لقتال السلطات السورية.



بدورها, قالت الرئاسة التركية أن الاتصال الذي جرى في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء تناول آخر التطورات الميدانية والسياسية الحاصلة في سوريا، إضافة إلى الاستفتاء الذي تعتزم إدارة إقليم كردستان العراق إجراءه في 25 أيلول الجاري.



ويعتزم اقليم كردستان العراق اجراء استفتاء للانفصال عن الحكومة المركزية في 25 الجاري, فيما ترفض الحكومة هذا الامر مشيرة الى انه "تصعيد خطير" وسيتسبب بانتهاك سيادة العراق.



وترفض عدة دول من بينها الولايات المتحدة والسعودية اجراء استفتاء كردستان العراق.



وتزامن الاتصال بين الملك السعودي وأردوغان مع زيارة الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، إلى السعودية، حيث اجتمع مع العاهل السعودي لبحث "عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" بحضور وزير الداخلية السعودي ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي والسفير التركي. كما قابل غول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.







سيريانيوز





2017-09-21 13:40:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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