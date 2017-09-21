تنطلق يوم غد الجمعة انتخابات محلية في المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في شمال سورية, وذلك بعد نحو عام ونصف على اعلان الاكراد قيام نظام فيدرالي على المناطق التي سيطروا عليها.









ومن المقرر أن تجري الانتخابات على ثلاث مراحل، تبدأ باختيار لجان محلية في 22 سبتمبر/أيلول، وتنتهي في كانون الثاني المقبل بانتخاب مجلس تشريعي لمنطقة "روج أفا"، أي غرب كردستان.



ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، "الانتخابات هي الخطوة الأولى لترسيخ النظام الفدرالي والديمقراطية الفدرالية", مشيرا الى أن "روج أفا" جزء من سوريا، لكنها تطالب بالفدرالية.



وانتشرت في مدينتي القامشلي وعامودا في محافظة الحسكة لافتات بثلاث لغات، العربية والكردية والسريانية، تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات. وكتب على بعضها "مستقبل روج أفا بين يديك، لا تبخل بصوتك" و"صوتك أمانة امنحه لمن يستحق", وذلك في اطار الاعداد للانتخابات.



وفي المرحلة الأولى من الانتخابات الجمعة، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلا وامرأة) لما يطلق عليه "الكومونات"، أي اللجان المحلية للأحياء والحارات.



وأوضح مسلم أن "الكومونات هي شكل من أشكال تنظيم المجتمع في كل حي أو حارة أو قرية.. هو نظام يعمل به في أوروبا، في بلجيكا مثلا"، بحيث تكون هناك "لجان ورئاسة مشتركة، وهذه اللجان تكون اقتصادية أو صحية أو تموينية" تتيح للمجتمع تنظيم شؤونه بنفسه.



وفي المرحلة الثانية يوم 3 نتشرين الثاني، سيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم. ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 كانون الثاني إلى انتخاب "مجلس الشعوب الديمقراطية" لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية, كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر الشعوب الديمقراطية" العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته، تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.



وأعلن الأكراد، في آذار عام 2016 بعد نجاحهم في صد هجمات "داعش" وتحرير مساحات واسعة من الأراضي شمالي سوريا، عن قيام نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).



سيريانيوز