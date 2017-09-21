روسيا توزع مشروع قرار على مجلس الأمن يدعم إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا الاخبار المحلية شارك



أعلنت روسيا يوم الخميس انها وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا.











وقال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، في تصريحات صحفية أدلى بها "قمنا بتوزيع مشروع قرارنا، وهو الآن على الطاولة، ونحن في انتظار الرد عليه", مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى "دعم الوثائق، التي تم تبنيها في أستانا".



وتم اقامة 3 مناطق لتخفيف التوتر في سورية وفقا لاتفاقات بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا، الأولى في جنوب البلاد قرب الحدود مع الأردن والعراق، والثانية في الغوطة الشرقية لدمشق، والثالثة في شمال محافظة حمص.





وشهدت الجولة الـ6 من مفاوضات أستانا، التي عقدت الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة رابعة، من المتوقع أن تشمل أراضي محافظة إدلب وبعض المناطق المحاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.





وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن آليات عسكرية وآلات عمل انتقلت الخميس إلى مدينة إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، وفقا لاتفاق أستانا.



سيريانيوز





2017-09-21 16:54:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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